Під Запоріжжям ЗСУ знищили С-300 та поранили більше сотні російських військових, — Генштаб

Російські військові продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на інших напрямках обороняються.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом поточної доби окупанти завдали 2 авіаційних та 2 ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Стільки ж районів населенних пунктів зазнали обстрілів з боку росіян й на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а на Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти вогнем артилерії тероризували жителів понад 25 населених пунктів. Від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та саме місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

«Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С-300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється», — зазначили у Генштабі.

Також повідомляється, що на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. Так, для розшукових заходів у місто Приморськ направлено окремі підрозділи росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб.

Тим часом речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі єдиного телемарафону повідомив, що росіяни евакуювала своє окупаційне командування з Кремінної на Луганщині. На цьому напрямку триває потужна робота українських підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Говорячи про бої в районі Бахмуту, Сергій Череватий зазначив, що там наразі перебувають бойовики ПВК Вагнер, а ось на Угледарський напрямок перекинули бойовиків іншої ЧВК — «Патріот», яка афільована з міністром оборони рф сергієм шойгу. За йго словами, ці дві військові компанії працюють більш-менш автономно.

За даними Генштабу, протягом поточної доби українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські сили, що атакують Бахмут, близькі до піку своїх можливостей.

Фото Генштабу ЗСУ

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