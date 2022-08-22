Сербія та Косово не домовилися: Вучич вимагає, щоб втрутилася НАТО

Ситуація на кордоні між Сербією та Косово загострюється з новою силою. Як уже повідомляли «ФАКТИ», наприкінці липня серби, які проживають на території Косово, перегородили дороги та провели акції протесту проти планів місцевого уряду запровадити зміни до порядку перетину кордону. Косівська влада мала намір оголосити сербські паспорти та реєстраційні автомобільні номери недійсними. Тоді лише втручання Євросоюзу та НАТО дозволило розрядити обстановку. Прем'єр-міністр Республіки Косово Альбін Курті наказав відкласти введення заходів до 1 вересня за умови, що протестувальники приберуть барикади й перестануть блокувати дороги.

Протягом серпня Брюссель докладав зусиль для пошуку дипломатичного розв'язання проблеми. Проте переговори між президентом Сербії Олександром Вучичем та Курті не дали результату.

У неділю, 21 серпня, Вучич виступив з телезверненням. Він заявив, що сили НАТО (KFOR) повинні захистити сербів, які проживають у Косові, або Сербії доведеться зробити це самою.

Він підкреслив, що уряд Курті має намір «остаточно вигнати сербський народ з Косова та зацікавлений лише у скасуванні будь-якого сліду сербської держави» на косовській території. «Нам нема куди йти, ми загнані в кут. Ми врятуємо наш народ від переслідувань та погромів, якщо цього не хоче робити НАТО», — пообіцяв Вучич.

Сербський лідер додав, що Белград протягом найближчих 10 днів шукатиме компромісне рішення. Тим самим Вучич, як вважають серби, встановив жорсткі терміни не тільки для Косова, а й для НАТО з ЄС. Альянс виступає гарантом безпеки у регіоні. Євросоюз має важелі впливу на Курті, оскільки косовари прагнуть домогтися повноцінного визнання своєї незалежності та членства в ЄС.

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