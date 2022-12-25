«Віха на шляху до коронації»: Чарльз III оголосить різдвяну промову в особливому місці

Британський король Чарльз III записав своє перше різдвяне звернення як монарх у місці, дуже близькому до могили своєї матері. Як повідомив палац, промова була записана в каплиці святого Георгія у Віндзорі. Його покійна мати Єлизавета II була похована під церквою на території Віндзорського замку кілька місяців тому.

На заздалегідь поширеній фотографії Чарльза, одягненого у яскраво-синій костюм з краваткою у тон, можна побачити у вівтарі церкви перед запаленою ялинкою. Промова транслюватиметься у неділю, 25 грудня, зазвичай її також можна переглянути на сторінці королівської сім'ї у Твіттері.

У палаці спочатку не надали жодних подробиць щодо змісту промови. У своєму першому зверненні до нації, одразу після смерті матері у вересні, Чарльз емоційно висловився про покійну королеву. Очікується, що смерть Єлизавети II також займе чільне місце у цьому зверненні.

Чарльз вже надав промові особистого відтінку через деякі деталі на задньому плані фото. У повідомленні палацу підкреслюється, що ялинка була прикрашена екологічно чистими матеріалами, такими як папір і скло, а також соснові шишки. Ялинка також знайшла повторне використання у внутрішньому дворику після запису, де нею можуть милуватися відвідувачі, додали у пресслужбі. Чарльз протягом багатьох років був відданим захисником клімату та довкілля.

Для 74-річного короля різдвяне звернення є одним з перших серйозних випробувань у його новій ролі короля.

«Він вперше звернеться до нації від власного імені, — сказав в інтерв'ю Deutsche Presse-Agentur конституційний експерт Крейг Прескотт з Бангорського університету в Уельсі. - Це буде „великий момент“, який, ймовірно, буде розглядатися як віха на шляху до коронації, запланованої на 6 травня».

Перше телевізійне «різдвяне послання» транслювалося в прямому ефірі в 1957 році із заміського маєтку Сандрінгем, де королівська родина традиційно проводить Різдво — як і цього року. Саме звідти дід Єлизавети II, король Георг V, вперше звернувся до підданих імперії по радіо у 1932 році. З того часу промова стала невід'ємною частиною королівського календаря.

Нагадаємо, принц Вільям і принцеса Кейт цьогоріч здивували мотивом для різдвяної листівки.

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