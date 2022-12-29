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Суспільство та люди

Процедура «єВідрядження» втратила сенс: міністерка щодо виїзду за кордон військовозобов’язаних, яких забронювали від мобілізації

15:53 29 грудня 2022
машини

Під час воєнного стану Кабмін має намір дозволити виїзд за кордон військовозобов'язаним чоловікам, заброньованим від мобілізації.

Про це в інтерв'ю Forbes розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

Міністерка наголосила, що на цей час право на бронь мають:
- держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування;
- працівники підприємств, яким встановлені мобілізаційні завдання;
- працівники підприємств, які виробляють товари для потреб Сил оборони України;
- працівники підприємств критичної інфраструктури.

Водночас заброньовані чоловіки у цей час можуть піти в армію на добровільній основі.

За словами чиновниці, уряд відмовився від програми «еВідрядження», яка мала дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон у відрядження до 7 днів.

Планувалося, що послуга буде доступна юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які відповідають певним умовам.

«З урахуванням проєкту нової постанови про бронювання окрема процедура „еВідрядження“ втратила сенс, тому що заброньовані особи зможуть безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів», — сказала Свириденко.

Йдеться про закон, який Верховна Рада ухвалила у листопаді. Документ підписав президент Володимир Зеленський. Мінекономіки підготувало проєкт постанови, яка деталізує та нормує критерії та порядок бронювання. Поки що він не узгоджений.

«У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання — допомогти працюючому бізнесу виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо», — пояснила міністерка.

При цьому Свириденко не уточнила, за яких умов заброньованим чоловікам дозволять відрядження. Фінальне рішення з цього питання залишається за Міністерством оборони та Генеральним штабом.

Раніше ми розповідали, чи можуть в Україні мобілізувати тих чоловіків, хто не проходив строкову службу.

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