У холодну пору року потрібно прогрівати не тільки двигун автомобіля, а й автоматичну коробку передач. Правильний підігрів агрегату допоможе уникнути проблем протягом усього терміну служби машини.

Про це розповіли у виданні bogdanauto.

Фахівці відзначають, що правила прогріву коробки автомат дуже прості й залежать безпосередньо від температури повітря взимку. Якщо враховувати, що на вулиці мороз −5…−10 °С, то достатньо буде 5−7-хвилинного прогріву двигуна, після чого не поспішаючи проїхатися на швидкості не більше 40 км/год та 1500 оборотів на тахометрі.

При сильних морозах нижче мінус 20−30°, послідовність дій під час прогріву автоматичної коробки трохи відрізняється. Фахівці радять дотримуватися наступних правил:

- запустити двигун;

- після закінчення 10-хвилинного прогріву плавно (з затримкою не менше десяти секунд) перемикнутися між режимами;

- 5−10 хвилин їхати на швидкості не більше 40 км на годину. За цей час коробка передач прогріється до робочої температури, що забезпечує злагодженість роботи;

- плавно продовжити поїздку без різких прискорень та пробуксувань у заданому режимі.

За будь-якої температури фахівці рекомендують завжди пам'ятати кілька запобіжних заходів:

- ніяких різких стартів двигуна та швидких перемикань режимів селектора;

- перші 15 хвилин набирати швидкість плавно.

Якщо не прогрівати коробку передач, то значною мірою підвищується ризик виникнення:

- Несправності гідроблока. Поштовхи та невластиві вібрації під час їзди — сигнали того, що вийшов з ладу гідроблок.

- Неполадок з соленоїдами, спричинені поганим маслом деталей АКПП.

- Перебоями у роботі забитого клапана. Внаслідок чого може працювати тільки реверс, або одна-дві передні передачі.

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