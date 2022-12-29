Прогрійте взимку коробку-автомат — прослужить набагато довше
У холодну пору року потрібно прогрівати не тільки двигун автомобіля, а й автоматичну коробку передач. Правильний підігрів агрегату допоможе уникнути проблем протягом усього терміну служби машини.
Про це розповіли у виданні bogdanauto.
Фахівці відзначають, що правила прогріву коробки автомат дуже прості й залежать безпосередньо від температури повітря взимку. Якщо враховувати, що на вулиці мороз −5…−10 °С, то достатньо буде 5−7-хвилинного прогріву двигуна, після чого не поспішаючи проїхатися на швидкості не більше 40 км/год та 1500 оборотів на тахометрі.
При сильних морозах нижче мінус 20−30°, послідовність дій під час прогріву автоматичної коробки трохи відрізняється. Фахівці радять дотримуватися наступних правил:
- запустити двигун;
- після закінчення 10-хвилинного прогріву плавно (з затримкою не менше десяти секунд) перемикнутися між режимами;
- 5−10 хвилин їхати на швидкості не більше 40 км на годину. За цей час коробка передач прогріється до робочої температури, що забезпечує злагодженість роботи;
- плавно продовжити поїздку без різких прискорень та пробуксувань у заданому режимі.
За будь-якої температури фахівці рекомендують завжди пам'ятати кілька запобіжних заходів:
- ніяких різких стартів двигуна та швидких перемикань режимів селектора;
- перші 15 хвилин набирати швидкість плавно.
Якщо не прогрівати коробку передач, то значною мірою підвищується ризик виникнення:
- Несправності гідроблока. Поштовхи та невластиві вібрації під час їзди — сигнали того, що вийшов з ладу гідроблок.
- Неполадок з соленоїдами, спричинені поганим маслом деталей АКПП.
- Перебоями у роботі забитого клапана. Внаслідок чого може працювати тільки реверс, або одна-дві передні передачі.
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