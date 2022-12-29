Вбив двох людей і опинився на війні під Бахмутом: у рф придумали, як вирішити проблему переповненості в’язниць

У засобах масової інформації Саратовської області російської федерації з'явилися тексти про російського національного героя, який загинув під час «спеціальної військової операції» в Україні. Портал fn-volga.ru повідомляє наступне:

«Під час спецоперації загинув ще один саратовець Борис Боцманов. Про це повідомляє прес-служба міського голови. Співчуття рідним та близьким військовослужбовця висловили губернатор Саратовської області Роман Бусаргін та мер міста Лада Мокроусова. Боцманов був мужнім і відважним патріотом своєї Батьківщини».

Тут варто згадати ще один текст, датований 16 квітня 2018 року і розміщений на тому ж сайті fn-volga.ru. Варто його процитувати, щоб зрозуміти контекст загибелі рашиста.

«Саратовський обласний суд виніс вирок у справі 32-річного Бориса Боцманова, обвинуваченого у подвійному вбивстві. Про це повідомляє прес-служба обласного суду. Доведено, що ввечері 17 вересня минулого року мешканець селища Червоний Текстильщик Саратовської області розпивав спиртні напої у приватному будинку свого 42-річного знайомого та його співмешканки. Господар і гість посперечалися. Боцманов схопив ніж і на очах у своєї співмешканки завдав товаришеві смертельного удару в груди. Щоб жінка не змогла розповісти про те, що сталося, злочинець зарізав і її. Після скоєння злочину лиходій втік, покинувши речі потерпілих та знаряддя злочину у лісосмузі. Тіла загиблих були знайдені поліцейськими через три дні».

Викрити злочинця вдалося завдяки тому, що на знарядді вбивства та в будинку потерпілих експерти-криміналісти виявили сліди ДНК Боцманова.

«Зважаючи на зібрані докази, обвинувачений визнав свою провину. Суд призначив вбивці покарання у вигляді 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму..»

Як вбивця, який мав відсидіти 19 років у виправній колонії, опинився на фронті під Бахмутом? Все вказує на те, що він був завербований разом з іншими засудженими злочинцями «кухарем путіна», власником приватної армії «Вагнер» та олігархом Євгеном Пригожиним, який особисто об'їжджав російські в'язниці, обіцяючи злочинцям амністію в обмін на участь у війні.

І це, до речі, дуже багато говорить нам про систему, яка панує в росії. Бізнесмен, який не займає жодної державної посади, приїжджає до в'язниці, і раптом вся тюремна служба (включаючи начальника) підкоряється йому, випускаючи на волю всіх, кого він вкаже. Своїм рішенням, яке не має під собою жодних правових підстав, приватний підприємець здатен за хвилину скасувати остаточні вироки судів, які засуджують злочинців до тривалих термінів ув'язнення.

Нагадаємо, під Запоріжжям ЗСУ знищили С-300 та поранили більше сотні російських військових.

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