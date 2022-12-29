Стануть славними канадцями: українським біженцям допоможуть залишитись у Канаді

Українські біженці, які прибули до Канади за тимчасовою міграційною програмою, запровадженою у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням, за бажанням зможуть отримати постійний статус у цій країні.

Про це в інтерв’ю CBC заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Багато українців, які приїхали до Канади, з нетерпінням очікують на можливість повернутися додому та долучитися до відбудови, але багато й охочих залишитися. Їм будуть раді, тож вони матимуть змогу одночасно бути славними канадцями та гордими українцями», — заявив він.

Цікаво, що даючи інтерв'ю, Трюдо сидів у приміщенні пекарні в Торонто, якою володіють нащадки українських мігрантів.

Зазначимо, що з початку цього року до Канади прибуло понад 135 тисяч українців, але не всі вони були біженцями. З середини березня федеральний уряд схвалив понад 470 тисяч заявок на спецвізи від українців.

А влітку уряд Канади запровадив спеціальну програму, за якою біженцям надавали безкоштовні квитки на рейси до цієї країни. Загалом за цією програмою планують відправити до Канади щонайменше 10 тисяч біженців з України.

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