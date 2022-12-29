До сліз: Андрій Бєдняков показав, як окупанти знесли його будинок в Маріуполі

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який нещодавно вдруге став батьком, показав, як окупанти знищили його будинок в Маріуполі. Шоумен опублікував в Інстаграм відео та поділився щемливими спогадами про свою маленьку квартирку, де пройшло щасливе дитинство та роки юності.

«Однокімнатна «гостінка», куди мене принесли батьки після пологового будинку (він був, до речі, одразу за будинком). 2 шафи, які поставили посеред кімнати, зробили для мене «окрему спальню» за ними.

Перші кроки. Табуретка. Вірші. Перші друзі, перші бійки, перше кохання.

Козаки-розбійники…хованки, штаб-квартира в підвалі, жарти, кепси, футбол, баскетбол, школа, яка стояла навпроти.

Дорога з мамою з двору на зупинку трамвая, 10-ка до центру.

Майже кожен мій приїзд до Маріуполя я заходив у квартиру. Гуляв там.

Більше не зайду. Не погуляю", — написав Бєдняков.

Він додав, що відчайдушно ненавидить русню.

«Сказити, що ненавиджу — це нічого не сказати», — зазначив артист.

Нагадаємо, під час окупації в Маріуполі померла мама Андрія Бєднякова.

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