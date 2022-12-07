Команда Кучука та «Чорноморець» влаштували «наздоганялки» в останньому поєдинку року: відеоогляд матчу УПЛ

У середу, 7 грудня, перенесеним поєдинком 14-го туру на львівському стадіоні «Україна» між «Рухом», резервна команда якого пробилася до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА, та «Чорноморцем» у чемпіонаті України з футболу завершився календарний рік.

Чемпіонат України. Матч 14-го туру

«Рух» (Львів) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:2 (Руніч, 62, Карабін, 84 — Юсов, 25, 35). Юніорські склади — 2:0.

Минулого сезону львів'яни та одесити видали поєдинок на біс. «Рух», програючи в ході матчу — 0:3, зумів відігратися, але на останніх хвилинах все ж пропустив ще раз і в підсумку поступився (3:4).

Цього разу перший тайм поєдинку знову блискуче провели підопічні Романа Григорчука, які завдяки «дублю» Юсова повели у рахунку — 2:0 (вперше у сезоні одесити забили у гостьовому поєдинку більше ніж один м'яч). Однак ослаблений втратою восьми гравців «Рух» після перерви знову виявив характер та врятував поєдинок, при цьому не дозволивши «морякам», як минулого року, вирвати перемогу.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 35 очок (14 матчів);

2. «Шахтар» — 30 (13);

3. «Динамо» — 30 (15);

4. «Зоря» — 28 (15);

5. «Олександрія» — 24 (13);

6. «Колос» — 20 (15);

7. «Металіст 1925» — 18 (14);

8. «Кривбас» — 18 (15);

9. «Ворскла» — 18 (15);

10. «Верес» — 17 (15);

11. «Металіст» — 16 (15);

12. «Рух» — 14 (14);

13. «Минай» — 14 (14);

14. «Інгулець» — 13 (14);

15. «Чорноморець» — 11 (15);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 11 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»), 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»), Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кірюханцев («Зоря»).

Нагадаємо, що змагання в українській прем'єр-лізі відновляться двобоями 16-го туру 4 березня 2023-го (базовий день).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» з голом-красенем Буяльського розгромило «Металіст».

Фото ФК «Рух»

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