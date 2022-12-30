За добу, що минула, росіяни завдали 85 ракетних ударів, у тому числі й по мирних населенних пунктах у глибокому тилу, а також 35 авіаційних ударів та здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог, як і раніше, намагається наступати на Бахмутському напрямі, а на Лиманському та Куп’янському напрямках пробує покращити тактичне положення.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів Луганщини та Донеччини.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв територію Чернігівщини та Харківщини. Поблизу Великої Писарівки Сумської області загарбники задіяли для удару армійську авіацію

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів, а на Бахмутському — 20. А в районах Кам'янки, Авдіївки та Микільського були зафіксовані авіаудари.



На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів. Ворожа оперативно-тактична та армійська авіація діяла у районах Гуляйполя і Степового Запорізької області та Новосілки — Херсонської.

«Авіація Сил оборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що втрати ворога збільшилися ще на 690 військових й перевищили 105 тисяч.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що у ніч проти 30 грудня ворог здійснив чергову масовану атаку дронами-камікадзе.

Фото Генштабу ЗСУ

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