Дрони-камікадзе атакували кілька областей України в ніч проти 30 грудня: у Києві є руйнування (відео)

Після масованої ракетної атаки 29 грудня росіяни знов завдали удар по Україні — у ніч проти суботи, 30 грудня, українська ППО працювала по дронах-камікадзе.

За інформацією Повітряного командування «Схід», українські бійці знищили дев'ять БПЛА типу «Шахед» та один «Марлін» у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

А у повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих беспілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей, але один з баражуючих боєприпасів влучив у адміністративну будівлю в Голосіівському районі столиці.

«Будівля була частково зруйнована, а у житловому будинку поруч є пошкодження вікон. Інформація щодо потерпілих не надходила. Всі дані уточнюються», — повідомляє керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Повідомляв про атаку баражуючими боєприпасами й очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. За його словами, сили ППО відбили атаку. За попередніми даними, влучань немає. На місцях збиття дронів працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що напередодні ворог випустив по Україні близько 70 ракет, 54 з яких збили сили ППО. Ракетній атаці передував удар дронами-камікадзе.

Фото — скріншот

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