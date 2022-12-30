За зняття готівки у банкоматі доведеться заплатити: українцям готують податковий «сюрприз»

В Україні, де ФОПам третьої групи спростять життя, можуть запровадити додатковий податок на зняття готівки. Таке нововведення передбачено оновленою концепцією податкової реформи («10−10−10»), яку курує заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма. Вона передбачає суттєве обмеження готівкових операцій, пише Економічна правда.

Метою такого нововведення є боротьба з тіньовою економікою та схемами з ухилення від оподаткування. Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.

Працюватиме податок на готівку так: при знятті, наприклад, 100 грн у банкоматі або в касі банку з рахунку людини списуватимуться 100 грн та податок. Ця ідея ще дискутується, тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами джерела в Офісі президента, залученого до реформи, вона «точно буде менша 10%».

При цьому існує ймовірність, що у фінальний законопроєкт цей податок не увійде. Зокрема, це буде залежати від остаточних ставок ПДВ та ПДФО, які авторам вдасться відстояти під час дискусії з міжнародними партнерами. Проте майже напевно в податковій реформі будуть інші обмеження на готівкові розрахунки. Серед них — заборона на зняття готівки юридичними особами та заборона продажу за готівку підакцизної продукції.

Зазначимо, що усі наведені обмеження та податок на готівку автори пропонують вводити лише тоді, коли в Україні не буде проблем з безготівковими розрахунками, зокрема внаслідок тривалих блекаутів та відсутності стабільного зв'язку.

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