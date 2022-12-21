Як повернути гроші з банкомату чи терміналу після раптового відключення світла: у Кабміні дали роз'яснення

У наші дні через постійні обстріли нерідкі ситуації, коли при користуванні терміналами та іншими засобами поповнення рахунку українці зазнають труднощів.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дали поради, як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом чи терміналом вимкнули електроенергію.

«Уявіть, ви приходите в термінал покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Що робити? Алгоритм дій пояснили в ПриватБанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення. коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму та приблизний час проведення операції. Коли заявку буде опрацьовано та гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на картку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що отримати готівкові кошти українці можуть не лише у банках та банкоматах, а й на касах магазинів, аптек та АЗС. Для цього необхідно сплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше ніж 6000 гривень.

Також можна зняти готівку з картки в «Укрпошті» та «Новій Пошті», звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зняти готівку з картки на деокупованих територіях, поки не працюють банки та банкомати.

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