Спільна трапеза сприяє нашому емоційному благополуччю та щастю: експерти про ризик набрати вагу під час свят

Свята часто називають «сезоном дурниць» — часом, коли ми їмо, п'ємо і веселимося. Але ці святкові дні можуть призвести до почуття провини і страху, що ми зруйнували всі здорові звички, яких дотримувалися протягом усього року, повідомляє видання sciencealert.

«Існують дослідження, які показують, що збільшення ваги може відбуватися і відбувається в сезон свят. Але в середньому це не так драматично, як ми звикли вважати, і становить близько 0,7 кілограма. Однак оскільки люди складні і різноманітні, а наука про харчування складна, існують дослідження з різними висновками».

Деякі з них показують, що, незважаючи на значне збільшення загального споживання енергії та зниження якості харчування, збільшення ваги не відбувається. Важливо, що значна частина цих досліджень походить з північної півкулі, де основні свята збігаються з зимою. І ці дослідження зосереджені на вазі, а не на здоров'ї. Вага — це лише маркер, який зручно вимірювати, але зі здоров'ям все набагато складніше. Їжа — це не просто енергія та поживні речовини. Це велика частина нашої культури та святкувань, яка сприяє соціальному, культурному та емоційному благополуччю. Підживлювати наші душі їжею, яка пов'язує нас з нашими близькими і нашими традиціями, так само важливо, як і роль, яку їжа відіграє в харчуванні наших тіл.

Святкові застілля, йдеться у статті, — це також можливість поділитися їжею. Спільна трапеза сприяє нашому емоційному благополуччю та щастю.

«Якщо ми їмо більше протягом одного-двох святкових днів (або навіть тижнів), наша біологія працює над тим, щоб мінімізувати наслідки. Ось чому схуднення на обмежувальних дієтах може бути важким — гомеостаз означає, що коли ми зменшуємо споживання енергії, наш організм пристосовується до використання меншої кількості енергії. Біологічні та соціальні норми означають, що обмежувальні дієти важко підтримувати впродовж тривалого часу. Деякі люди досягають більшого успіху в підтримці збалансованого харчування, коли дозволяють собі поблажки».

А ось надмірне вживання алкоголю у святковий період, пояснюють експерти, підвищує ризик пов'язаної з алкоголем шкоди, включаючи нещасні випадки та насильство.

«Підтримання гідратації шляхом чергування з безалкогольними напоями допомагає зменшити кількість випитого і сильний похмільний синдром, але не усуває ризики. Святкові застілля, спільне споживання їжі, подорожі та переповнені холодильники підвищують ризики харчових отруєнь. Ви хочете ділитися їжею та радістю, а не мікробами, тому пам'ятайте про основні правила безпеки харчових продуктів, такі як миття рук, уникнення перехресного забруднення сирого м'яса та інших продуктів, зберігання їжі в охолодженому вигляді та ретельне розігрівання.

Також не забувайте поговорити з гостями або господарями про харчові алергени, щоб переконатися, що святкове застілля буде безпечним для всіх. Те, що ми їмо, відіграє важливу роль у визначенні нашого здоров'я, але додавати до святкового застілля додаткову порцію почуття провини теж не є здоровим. Насолоджуватися святковою їжею не обов'язково означає відмовлятися від усіх своїх здорових звичок, але здорове харчування і здорові поблажки можуть співіснувати, якщо ми дозволимо собі це".

Нагадаємо пояснення психолога Антона Марсовича про користь свят навіть в важкі часи.

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