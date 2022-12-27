«Не потрібно ізолювати себе від інших людей. Накривайте стіл»: психолог пояснив, чому святкування корисне

Йде війна і чимало українців задаються питаннями — чи можна святкувати, радіти? Багато людей втратили своє старе, звичне життя, стали біженцями. Хтось втратив своїх близьких. Люди горюють, оплакують свої втрати. Як краще зробити — поради на своїй сторінці у Фейсбуці дав психолог Антон Марсович.

«Про горе. Якщо в когось горе — ви можете йому співчувати, співпереживати. Співчувати — це відчувати те, що відчуває інша людина на 10−15%. Якщо комусь погано, і мені має бути погано — ні. Якщо хтось чорний від горя — вам не потрібно чорніти від горя на 100%. Ви можете відчувати біль, горе інших людей на 10−15%. Цього достатньо, щоб розуміти почуття інших людей, бути з ними делікатним, підтримувати, допомагати.

Про свято. Не всі розуміють важливість. Свято допомагає перервати потік мислення людини. Особливо якщо це мислення нескінченно перемелює тривожні, сумні думки. Дедалі глибше занурюючи людину в хиткі піски, ізолюючи її від суспільства. А свято допомагає. Це добре реалізовано в єврейській культурі. Щотижня — Шаббат. Усе кинув. Стіл накрив. Свічки запалив. Помолився. Сиди. Святкуй. Радуйся. Дякуй. І тільки спробуй пальцем зачепити роботу, занепокоєння. Ми тобі цей палець швидко вивихнемо".

За словами психолога, люди часто думають — потрібен настрій, щоб почати щось робити. Та він переконує — все повністю навпаки.

«Ми починаємо щось робити і приходить настрій робити, продовжувати. Немає настрою? Просто обирай подарунки. Механічно. Нікому дарувати? Собі подаруй. Давно пора це зробити. Віддячити прекрасній людині. Немає грошей? Купи приємну дрібницю. Накривай стіл. Нічого поставити на стіл? Постав те, що є. Одягни гарний одяг. Немає красивого. Одягни чистий. Запроси друзів, знайомих. А потім, через 20 хвилин, ми подивимося на твій настрій. Сумних, засмучених запрошувати? Запрошуйте. Щоб вони відчували підтримку інших людей, що вони не одні.

Важливо. Не вимагайте від них радості, бурхливих веселощів. Не треба їх веселити. Нехай посидять собі тихесенько, меланхолійно разом з усіма. Просто покажіть, що співчуваєте, що вони вам не байдужі. Захочуть прийти — добре, не захочуть — нормально. Захочуть піти раніше — добре. Подаруночки їм обов'язково купіть. І скажіть, що можуть приходити в будь-який момент.

Свята, зовсім не дарма придумані тисячі років тому. Свята корисні. Вони дозволять перервати потік негативного мислення. Допомагають отримати підтримку інших людей. Допомагають відчути радість, натхнення, бажання жити. Не потрібно уникати свят. Не потрібно ізолювати себе від інших людей. Якщо немає настрою — починаємо готуватися до свята, починаємо святкувати і настрій приходить. Усе кинув. Подарунки купив. Стіл накрив. Свічки запалив. Спілкуєшся з людьми".

Лілія Ребрик також вважає, що свята потрібні. Вона розказала, як готується до Нового року: «Не давайте вкрасти у вас свято!«



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