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Новорічна страва «на вдачу» — печеня зі свинини з яблуками по-французьки

13:15 30 грудня 2022
Печеня

Перед наближенням Нового року багато господарок задумуються над тим, що приготувати на свято. У Європі є дуже давня традиція їсти «на щастя» страви зі свинини під Новий рік. Кажуть, що м’ясний шматочок здатен принести тому, хто його скуштував, удачу та багатство у наступні 12 місяців.

Відомий кулінарний ресурс Shuba запропонував приготувати та поставити на святковий стіл печеню зі свинини з яблуками по-французьки.

Інгредієнти:

• Свиняча корейка без кісток — 1.7 кг
• Цибуля червона ріпчаста — 1 шт
• Картопля — 1.5 кг
• Часник, зубчики — 4 шт
• Курячий бульйон — 1 склянка
• Діжонська гірчиця — 1 ст. л.
• Журавлина — ¼ склянки
• Чебрець, гілочка — 3 шт
• Сіль за смаком
• Вершки 33% - ½ склянки

Як писали «ФАКТИ», нещодавно фудблогерка Людмила Борщ запропонувала приготувати на Новий рік салат «Міледі».

Фото: Depositphotos

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