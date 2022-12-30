Перед наближенням Нового року багато господарок задумуються над тим, що приготувати на свято. У Європі є дуже давня традиція їсти «на щастя» страви зі свинини під Новий рік. Кажуть, що м’ясний шматочок здатен принести тому, хто його скуштував, удачу та багатство у наступні 12 місяців.

Відомий кулінарний ресурс Shuba запропонував приготувати та поставити на святковий стіл печеню зі свинини з яблуками по-французьки.

Інгредієнти: • Свиняча корейка без кісток — 1.7 кг

• Цибуля червона ріпчаста — 1 шт

• Картопля — 1.5 кг

• Часник, зубчики — 4 шт

• Курячий бульйон — 1 склянка

• Діжонська гірчиця — 1 ст. л.

• Журавлина — ¼ склянки

• Чебрець, гілочка — 3 шт

• Сіль за смаком

• Вершки 33% - ½ склянки

Як писали «ФАКТИ», нещодавно фудблогерка Людмила Борщ запропонувала приготувати на Новий рік салат «Міледі».

Фото: Depositphotos

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