Салат «Міледі» на Новий рік: жінки залишаться тендітними та стрункими — справжніми леді

Фудблогерка Людмила Борщ — авторка безлічі салатів. Вона додає родзинку до вже відомих страв, вигадує нові рецепти, які стають улюбленими багатьма її читачами.

Нещодавно Борщ запропонувала приготувати на Новий рік салат «Міледі».

За словами блогерки, це справжній вибух смаку. Готується ідеально швидко, просто та легко.

«Якщо гості на порозі, то він не раз врятує господиню», — вважає Людмила.

Продукти:

Курка 250 р.

Пекінська капуста

Сир твердий 100 г

Червона цибуля ½ шт.

Мандарин 2 шт.

Олія оливкова 3 ст.л.

Лимонний сік 2−3 ст.

Діжонська гірчиця 2 ч. л.

Крохмаль 3 ст.

Сіль, прованські трави

Кунжут

Раніше Людмила Борщ поділилася рецептом апельсинового пирога.

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