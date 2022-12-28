Закуска для новорічного столу: смачно та просто

Напередодні Нового року слід продумати меню святкового столу. Є страви традиційні: наприклад, салат «олів'є» та холодне… Без них багато новорічного столу не уявляють. Однак хочеться здивувати рідних та близьких чимось новеньким, оригінальним.

Ідеєю новорічної закуски поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше радила приготувати різдвяний сирний штолен.

- Починаємо готуватися до свят, — каже Елла Іванова. — Сьогодні хочу запропонувати рецепт незвичайної новорічної закуски. Думаю, вона сподобається вам та вашим близьким людям.

Закуска з м'яким сиром та ковбасою 5 шматочків улюбленої ковбаси

Чорний хліб

М'який сир

Змащуємо кожну скибочку ковбаси м'яким сиром і акуратно викладаємо один на одного. Загорнемо в плівку і нехай трохи охолоне.

Нарізаємо на сектори та викладаємо на хліб. Можна додати солоні огірочки, зелень, перчик чилі. Закуска готова.

Смачного!

Нагадаємо рецепт вишуканого салату з мандаринами, чері та креветками від пані Елли.

Фото з альбому Елли Іванової



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