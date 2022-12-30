Померла разом із дитиною: мешканець Харківщини до смерті забив дружину, яка перебувала на сьомому місяці вагітності

Суд виніс ще одне суворе рішення у відношенні чоловіка, який до смерті забив жінку.

Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, до 15 років ув'язнення засуджено 50-річного чоловіка, який вбив дружину, яка була при надії. Його визнали винним за фактом умисного вбивства вагітної жінки (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) та за фактом ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі (ч. 2 ст. 389 КК України).

«Прокурори довели, що у вересні 2020 року чоловік знаходився вдома зі своєю дружиною, яка перебувала на 7-ому місяці вагітності. Проте раптово у подружжя виникла сварка. Після цього чоловік почав бити дружину руками та ногами по всьому тілу. Від отриманих травм жінка померла разом з дитиною, яку носила під серцем», — йдеться у повідомленні.

Також суд врахував той факт, что 2020 року звинуваченого було засуджен до покарання у виді 200 годин громадських робіт, від відбування якого він ухилявся.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі 42-річний чоловік зарізав власну дружину, після вистрибнув з 16 поверху. Сусіди розповідали, що чоловік був нетверезим. Він зачинився у квартирі разом із дружиною та погрожував її зарізати.

Фото Pixabay

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