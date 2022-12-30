Подорожчання скасовується: НКРЕКП скасувала своє рішення щодо підвищення тарифів на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалила раніше. Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 30 грудня, повідомляє «Укрінформ».

«Під час оформлення рішення щодо вказаного питання з’ясувалося, що у зв’язку з великою кількістю зауважень та пропозицій до проєкту рішень, тривалого їх обговорення, початку повітряної тривоги, рішення, які було запропоновано для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному та, відповідно, голосували за різні проєкти. Крім цього, запропоноване рішення суттєво відрізняється від проєкту, який був оприлюднений на сайті, тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих тарифів», — зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Проєкти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.

Як писали «ФАКТИ», раніше в НКРЕКП ухвалили рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії та диспетчеризацію у 2023 році у три етапи: з 1 січня, з 1 квітня та з 1 липня.

Фото: Pixabay

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