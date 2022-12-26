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Тарифи на воду в Україні збираються підвищити двічі 2023 року: скільки платитимемо

10:21 26 грудня 2022
Вода

З 1 січня 2023 року в Україні можуть підвищити тарифи не лише на електроенергію, а й воду.

Очікується, що питання щодо «регулювання відносин у сфері централізованого постачання води та водовідведення» НКРЕКП розгляне у вівторок, 27 грудня. На сайті регулятора виклали пропозиції щодо новоих тарифів. Підвищення планується у два етапи: у січні та липні 2023 року. Зазначається, що тарифи не планують переглядати для регіонів, які особливо постраждали від російської агресії.

  • Київводоканал — 39,28 гривні (21,69/17,59)
  • Харківводоканал — 24,52 гривні (13,36/7,07);
  • Львівводоканал — 29,12 гривні (19,44/9,68)
  • Дніпроводоканал — 37,36 гривні (22,57/14,79)
  • Полтававодоканал — 42,13 гривні (22,24 грн. куб/19,88 грн./куб)
  • Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) — 54,22 гривні (30,19/24,036)
  • Водоканал в Ужгороді — 50,27 гривні (30,75/19,51)
  • Житомирводоканал — 51,80 гривні (24,97/26,83)
  • Інфоксводоканал (Одеса) — 42,24 гривні (21,94/20,28)
  • Херсонський водоканал — 30,67 гривні (15,78/14,91);
  • Рівнооблводоканал — 41,86 гривні (22,29/19,57)
  • Чернігівводоканал — 39,816 гривні (19,82/19,99)
  • Черкасиводоканал — 34,94 гривні (18,73/16,21)
  • Іванофранківськводоекотехпром — 31,29 гривні (14,50/16,78)
  • Хмельницькийводоканал — 31,17 гривні (16,03/15,62)
  • Дніпро-Західний Донбас — 46,74 гривні
  • Луцькводоканал — 31,73 гривні (13,76/ 17,96)
  • Запорізький водоканал — 33,85 гривні (21,05/12,80)
  • Вінницяоблводоканал — 37,29 гривні (24,57/12,72)
  • Чернівціводоканал — 30,63 гривні (20,95/9,68)
  • Тернопільводоканал — 44,46 гривні (21/23,46)
  • Міськводоканал СМ (Суми) — 36,01 гривні (18,06/17,95);
  • Миколаївводоканал — 34,04 гривні (14,61/13,76).

Раніше НКРЕКУ ухвалило рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії та диспетчеризацію у 2023 році у три етапи: з 1 січня, з 1 квітня та з 1 липня.

Фото Pixabay

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