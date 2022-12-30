Протягом доби російські окупанти завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких — по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував 8 БпЛА «Шахед-136», усі вони були збиті. Нагадаємо, що у ніч проти 30 грудня загарбники атакували кілька регіонів, у тому числі й столицю баражуючими боєприпасами.

Крім того, за повідомленнями Генштабу ЗСУ, ворог, який продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні. Зазнали обстрілів, зокрема, населенні пункти Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. А на Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.

У Генштабі також зазначили, що станом на 29 грудня поточного року лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями. В районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Крім того, знищено 2 одиниці військової техніки, а ще 3 — пошкоджено.

Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також протягом цієї доби збито ворожий розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10». А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення росія втратила в Україні більше 105 тисяч своїх військових.

Фото Генштабу ЗСУ

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