39.89 / 40.79 41.69 / 42.76
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Ветерани з інвалідністю отримають допомогу у новому році: названо суму

9:15 31 грудня 2022
Ветерани з інвалідністю отримають допомогу у новому році: названо суму

Міністерство у справах ветеранів спільно з Товариством Червоного Хреста України готується до проекту з підтримки ветеранів, які отримали інвалідність І-ІІ групи.

Про це інформує Кабмін.

Зазначається, що відповідну постанову було прийнято на засіданні Уряду.

Проект передбачає допомогу громадянам України, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Вже з 2023 року ця категорія ветеранів зможе отримувати грошову допомогу у розмірі 4 000 гривень на місяць протягом чотирьох місяців, — пояснила заступник Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита, зазначивши, що наразі проект перебуває на стадії технічного доопрацювання.

Процес буде повністю автоматизований й подати заяву на отримання допомоги можна буде в електронній формі.

Наголошується, що про старт подачі заяв, а також детальні роз'яснення щодо їх заповнення буде повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.

Нагадаємо, раніше у МОЗ роз'яснили, як українцю з інвалідністю підтвердити свій статус в умовах війни.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Віталій Кім

Віталій Кім зізнався, що викинув у смітник 5 тисяч доларів

Гривні

У ПФУ розповіли, чи виплатять українцям січневу пенсію до Нового року

Банкомат

За зняття готівки у банкоматі доведеться заплатити: українцям готують податковий «сюрприз»

котлети

Просто тануть у роті: готуємо «Мамині котлети»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту