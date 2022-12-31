Ветерани з інвалідністю отримають допомогу у новому році: названо суму

Міністерство у справах ветеранів спільно з Товариством Червоного Хреста України готується до проекту з підтримки ветеранів, які отримали інвалідність І-ІІ групи.

Про це інформує Кабмін.

Зазначається, що відповідну постанову було прийнято на засіданні Уряду.

Проект передбачає допомогу громадянам України, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Вже з 2023 року ця категорія ветеранів зможе отримувати грошову допомогу у розмірі 4 000 гривень на місяць протягом чотирьох місяців, — пояснила заступник Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита, зазначивши, що наразі проект перебуває на стадії технічного доопрацювання.

Процес буде повністю автоматизований й подати заяву на отримання допомоги можна буде в електронній формі.

Наголошується, що про старт подачі заяв, а також детальні роз'яснення щодо їх заповнення буде повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.

Нагадаємо, раніше у МОЗ роз'яснили, як українцю з інвалідністю підтвердити свій статус в умовах війни.



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