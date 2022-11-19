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Суспільство та люди

Із грудня частина українців зможе отримати по 1200 грн від Червоного хреста: що для цього потрібно

14:50 19 листопада 2022
Вціліле відділення «Укрпошти» у Херсоні

З грудня жителям Херсонської області, які не були евакуйовані з її території у період деокупації, з грудня 2022 року почнуть виплачувати одноразову грошову допомогу від Червоного Хреста.

Загальна сума грошової підтримки цієї категорії громадян за рахунок донорів становитиме 100 млн. гривень, повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Гроші виплачуватимуть через «Укрпошту», два стаціонарні відділення якої функціонують в обласному центрі. Тим не менш, виплати плануються по всій Херсонській області.

Проект реалізується спільно з Мінреінтеграції, Комітетом Червоного Хреста та «Укрпоштою».

Також мешканці Херсона та Херсонської області зможуть отримати всі соціальні виплати та пенсії, які вони не могли отримати через окупацію.

Довідки з питань виплат надають у Мінреінтеграції за цілодобовою гарячою лінією 1548, а також через гарячу лінію уповноваженого у справах внутрішньо переміщених осіб: +3 8 (066) 813-62-39.

Нагадаємо, 18 листопада до деокупованого Херсона вже вирушив перший поїзд «Укрзалізниці» з Києва.

Фото suspilne. media/

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