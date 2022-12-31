Фінансовий успіх та казкове везіння: астролог назвав 4 знаки зодіаку, яким дуже пощастить у січні

Відомий астролог Влад Росс склав гороскоп на січень 2023 року та назвав головних щасливчиків місяця. Про це експерт розповів в інтерв'ю Главреду.



Гороскоп для Овна на січень-2023

Січень 2023 року в Овна буде вдалим періодом, оскільки Юпітер, планета великого щастя, рухатиметься саме цим знаком. Попри те, що далеко не все йтиме гладко, січень Овна навряд чи розчарує. Будь-які перешкоди, що зустрічаються на шляху представників цього знака, легко та швидко долатимуться. Будь-яке питання можна вирішити переговорами.



Росс порекомендував на роботі Овну прислухатися до оточення та придивлятися до альтернативного способу ведення справ. Перед представниками цього знака зодіаку відкриються непогані перспективи професійного зростання, що неодмінно позначиться на фінансовій сфері. Особливо сприятливі 20 числа місяця. У січні Овну вдасться впровадити у життя вдалі ідеї, які з часом принесуть непоганий прибуток.



Крім того, цього місяця на Овна чекає маса корисних знайомств. У першій половині січня йому вдаватиметься згладжувати конфронтацію між колегами, а в другій половині Овну потрібно намагатися утримуватися від висловлювання своєї думки, інакше є ризик виявитися не в тому становищі, в якому хотілося б. Можливі плітки та підступи проти представників цього знака.



Як зазначив астролог, в особистому житті на Овна чекають на зміни. Це може бути рішення про початок спільного життя, подання заяви до РАГСу або звістку про поповнення в сім'ї. Самотнім представникам знаку посміхнеться успіх на зустрічах та знайомствах. Січень стане місяцем щасливої взаємності.



Здоров'я не створить Овну особливих проблем у цей період. Можливе лише погане самопочуття у метеозалежних представників цього знака, але якихось серйозних захворювань не передбачається. Хіба що небезпека може бути сезонними інфекціями, зокрема, грипом. Тому слід бути пильними та не нехтувати профілактичними заходами.



Гороскоп для Терезів на січень-2023

Астролог зазначив, що січень 2023 року для Терезів стане дуже вдалим періодом. Навіть якщо на роботі виникатимуть неприємності, представники знаку зможуть легко впоратися з ними завдяки впевненості у собі та підтримці рідних та близьких людей. Життя направлятиме представників знака, щоб вони рухалися найуспішнішим шляхом.



«Венера увійде в п'ятий від Терезів знак — Водолія, що надасть Терезам великі шанси отримати виграш. Однак не потрібно поспішати отримати задоволення по максимуму — його цілком можна розтягнути, зробивши весь січень місяцем задоволення. Враховуючи, що січень — це час різдвяних канікул, більшість Терезів зможуть чудово провести час із сім'єю. Зустрічі з родичами пройдуть душевно, подарують масу позитивних емоцій», — розповів Росс.



Середина січня-2023 буде для Терезів складним періодом реалізації планів, особливо близько 15 січня. Зоряна обстановка здатна спровокувати конфлікти, тому Терезам потрібно постаратися ні з ким не сперечатися і контролювати свої емоції.



Як зазначив фахівець, дуже вдалим для Терезів виявиться кінець січня, особливо 29−30 числа. У цей час можна буде легко завоювати прихильність керівництва, просунути свої ідеї та поправити фінансове становище.



«В особистому житті Терезів все теж буде добре. Знайомство може бути випадковим. Це якраз той варіант, коли знайомство відбудеться не в інтернеті, а на вулиці, у барі чи ресторані. Не потрібно форсувати події — нехай стосунки розвиваються повільно, і тоді знайомство може перерости у серйозний роман», — наголосив астролог.



Якщо говорити про здоров'я Терезів у січні 2023 року, то можлива підвищена втома, безсоння, мігрень. Потрібно намагатися більше перебувати на свіжому повітрі, дотримуватись режиму дня. У середині місяця не виключені напади меланхолії, необґрунтовані страхи, невпевненість у собі. Але треба відганяти всі похмурі думки геть. Відмінний спосіб позбутися нудьги — спорт та активний відпочинок. Наприкінці місяця можна піти до спортзалу та збільшити фізичні навантаження, спробувати нові види спорту, особливо 29−30 січня.



Гороскоп для Козорога на січень-2023

За словами Росса, на Козорога у січні 2023 року чекає вдалий період. Йому доведеться весь місяць працювати, працювати та знову працювати. В іншому випадку можливі складні ситуації в сім'ї, які Козоріг сприйматиме дуже болісно. Представникам знака слід відновити роботу над старими проєктами та ідеями — вони принесуть успіх цього місяця. Але важливо правильно підібрати компаньйонів. Велика ймовірність, що Козоріг у січні буде фінансово успішним завдяки новим дружнім зв'язкам. Завдяки бізнес-плану, складеному в січні, Козоріг може озолотитися, особливо якщо він буде складений поблизу молодика 22 січня.



В роботі у Козорога все складатиметься вдало. У січні-2023 він зможе досягти великих висот. Начальство оцінить працю Козорога і може підвищити на посаді чи підняти зарплатню. Якщо ж Козоріг сам є керівником, то, швидше за все, у січні він зможе посилити свою команду за рахунок нововведень та модернізації процесу праці, залучення нових кадрів, спонсорів та фінансової підтримки.



«У другій половині січня працездатність представників знака підвищиться настільки, що вони горітимуть тією справою, якою зайняті, і з'являться дуже хороші фінансові можливості — матеріальні, і спонсорські», — зауважив Росс.



В особистому житті справи у Козорога у січні будуть складатися не завжди рівно, оскільки він буде запальним, особливо на Новий рік. Піддавшись емоціям, Козоріг може образити кохану людину, наговоривши багато неприємних слів. Поганий настрій може призвести до необдуманих вчинків. В ім'я миру в сім'ї Козорога важливо намагатися поводитися стримано й прислухатися до голосу розуму.



Астролог зазначив, що наприкінці місяця у Козорога може статися новий роман, особливо якщо Козоріг самотній. І об'єктом симпатії може бути або колишній друг, або колега. Але Козорогу не варто поспішати переконувати другу половину у серйозності своїх намірів, бо Венера весь місяць буде у Водолії, що більше сприятиме дружбі, ніж серйозним стосункам.



У січні у Козорога буде нестабільний душевний стан, нудьга, депресія, особливо якщо щось не виходитиме. Козорогу важливо намагатися тримати себе в руках, не піддаватися емоціям, хоч би якими сильними вони були. Цього місяця представникам знаку рекомендовано будь-які водні процедури, відвідування басейнів, бань, саун. Це сприятливо відіб'ється на загальному стані організму. Наприкінці місяця потрібно провести профілактичні заходи, пов'язані з нирками та сечовидільною системою. Необхідно ретельно стежити за харчуванням, виключити вживання жирних, солоних та гострих страв.



Гороскоп для Водолія на січень-2023

Астролог зазначив, що у січні 2023 року планета щастя, кохання та благополуччя Венера увійде на знак Водолія, тому представники знаку стануть енергійними, налаштованими на позитивну хвилю. Бажання наблизити щасливі зміни у житті, ймовірно, реалізується цього місяця. Але все ж таки потрібно запастися терпінням, не варто форсувати події та грати в азартні ігри. Водолію потрібно вчитися ловити вдалі моменти, і тоді він зможе втілити будь-які мрії у січні.



Що стосується кар'єри, у Водолія буде чудовий шанс досягти величезного успіху. Представники знака стануть більш рішучими, цілеспрямованими та впевненими у собі. Однак не слід виявляти надмірну напористість, особливо у першій декаді місяця. Незламність може стати причиною серйозних конфліктів. До того ж, у цей період Водолій не завжди правильно оцінюватиме ситуацію, в результаті може робити прикри помилки. А ось у другій декаді січня Водолію потрібно починати штурмувати кар'єрні сходи — він цілком зуміє досягти вражаючих результатів.



Вільним Водоліям у першій декаді місяця краще зайнятися собою, упорядкувати зовнішній вигляд, а головне — свої думки та почуття. Нині краще не шукати романтичних зустрічей. А ось у другій декаді потрібно їх шукати та діяти. Не треба соромитися першим виявляти ініціативу, бо саме у другій декаді Венера увійде на знак Водолія. Можна забути про умовності та застарілі стереотипи — якщо Водолій відчуває інтерес до людини, він повинен відкрити йому своє серце.



Зі здоров'ям у січні у Водолія не повинно виникнути серйозних проблем. Однак Водолію не можна нехтувати запобіжними заходами та повноцінним відпочинком. Є небезпека ускладнень, особливо після вірусної інфекції, пов'язаної з легенями та бронхами.

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