Не робіть так: п'ять поширених помилок, що «вбивають» аккумулятор смартфона

З огляду на постійні відключення електрики через удари російських військ по критичній інфраструктурі, українці намагаються заряджати гаджети, коли тільки з'являється можливість. Втім, варто пам'ятати про певні помилки, які призводять до того, что акумуляторні батареї приходять у негідність.

Як пише itechua.com, є п'ять основних причин, що призводять до передчасної непридатності акумуляторів.

Використання пристрою в процесі заряджання.

Гаджетом, звісно, можна користуватися, але не варто допускати, щоб він сильно нагрівався. Висока температура негативно позначається на ресурсі акумулятора, скорочуючи його термін дії. Тому в процесі заряджання не рекомендується запускати на смартфоні ігри та дивитися тривалі відео. А ось перегляд соцмереж чи спілкування у месенджерах навряд чи зможе нашкодити.

Експлуатація при екстремальних температурах.

У сильний мороз ємність батареї різко знижується і пристрій може раптово відключитися. У спеку може статися перегрів акумулятора, що в гіршому випадку може стати причиною займання.

Повний розряд батареї.

Сучасні батареї небажано розряджати «у нуль». Це стає причиною скорочення циклів розряджання, зменшення ресурсу акумулятора. Рекомендується ставити смартфон на зарядку, коли ємність батареї опустилася до 30%.

Використання позаштатного зарядного пристрою.

Насправді можна використати нерідні аксесуари — потрібно лише враховувати, що занадто слабкий струм заряджання значно збільшить час відновлення ємності батареї. А якщо струм буде занадто великим, може постраждати контролер заряду, що призведе до несправності батареї. Тому потрібно знати, які значення вихідного струму та напруги у штатної зарядки. І намагатись використовувати зарядні аксесуари зі схожими характеристиками.

Нічна зарядка смартфона.

Нічого небезпечного у нічній зарядці немає, адже контролер акумулятора перерве процес після досягнення повної ємності. Але треба враховувати, що вночі гаджет продовжує «жити своїм життям», постійно приймаючи та посилаючи сигнали. Так що цикли розряду та подальшого відновлення ємності батареї повторюються, що може вплинути на її ресурс. Контролер заряду в будь-який момент може дати збій, що загрожує небезпечними наслідками. Тому краще перед сном зарядити телефон, а потім від’єднати від нього зарядний пристрій.

Раніше у ДСНС попереджали, що раптові аварійні відключення електрики можуть призвести до того, що електроприлади швидко вийдуть з ладу.

Фото Pixabay

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