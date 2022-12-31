Буданов був не зовсім правим: відомий екстрасенс шокував прогнозом на 2023 рік

На відміну від керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, який вважає, що у російського ворога вже закінчуються боєприпаси, відомий екстрасенс Роман Шептицький впевнений, що найближчі півроку будуть складними для України. А повного спокою ще не буде кілька років — аж до 2027 року.

Про це він розповів у прогнозі на своєму каналі.

Роблячи розклад на те, чи можливе закінчення гарячої фази війни і вихід ЗСУ на кордони 1991 року, Шептицький відповів, що це не виключено, вищі сили сприяють, однак, буде нелегко і вимагатиме нових втрат і жертв.

Що чекає Україну — прогноз екстрасенса на 2023 рік

Січень — ворог візьме паузу; в України буде можливість отримати додаткові ресурси, щоб відбивати атаки; потрібно бути напоготові; про відсутність загроз не йдеться.

Лютий — контрнаступ ЗСУ; звільнення територій; допомога та підтримка партнерів.

Березень — обнулення і очищення України від рашистів; несподівані рішення на шляху до перемоги над ворогом; нові можливості; несподівані ходи з боку ворога; можливість вийти з тупикових ситуацій; можливе звільнення Криму.

Квітень — звільнення «з клітки»; позбавлення від обмежень; свобода; новини та допомога.

Травень — важливий вибір; спроби ворога намагатися перешкодити Україні зробити правильний вибір.

Червень — уповільнення; удача; радість; просування до перемоги; трансформації; зміни; переродження; підписання важливих документів,

Липень — можливості; ностальгія; повернення до того, що було; повернення додому.

Серпень — сильне джерело енергії, наповнення; ще один рівень розвитку; дерево життя.

Вересень — тривожний і складний місяць; викриття нечисті; інформаційний шум; конфлікти; шанс скинути вантаж.

Жовтень — отримання нових знань; таємне стане явним; нові можливості; загрози.

Листопад — перемоги; нові досягнення; радість; благополуччя; подолання труднощів; хороший улов; співпраця і прибуток.

Грудень — заморожування; нова активізація нечисті; потреба в обороні і захисті.

Нагадаємо, раніше колега Шептицького Ольга Медвецька напророкувала можливий замах на Зеленського у січні та загострення на фронті у травні.

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram