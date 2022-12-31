«путін став м’якшим»: кремлівський фюрер вже готовий брати не тільки рублі за газ

Президент росії володимир путін дозволив покупцям з недружніх країн (які, до речі, успішно знаходять заміну «газпромівському» товару) оплачувати борги за постачання природного газу з росії в іноземній валюті, про це повідомляє в п'ятницю на своєму сайті російська газета «Комерсант» з посиланням на новий указ. Він вносить зміни до указу путіна від кінця березня, що вимагає розрахунків за російський газ в рублях. Розрахунки між російським постачальником та іноземним покупцем при стягненні або погашенні заборгованості можуть здійснюватися в іноземній валюті з використанням спеціального рахунку російського постачальника.

«Спеціальний рахунок для російського постачальника відкривається в іноземній валюті, зазначеній у контракті на поставку газу, — йдеться у документі. — Заборгованість вважається погашеною з моменту надходження коштів на спеціальний рахунок. Однак погашення заборгованості не є підставою для відновлення поставок газу, попереджає постанова, яка набула чинності з моменту її опублікування».

Березневий указ путіна передбачав, що з 1 квітня 2022 року оплата поставок російського газу буде здійснюватися в рублях, і визначив механізм, яким чином будуть здійснюватися такі платежі «з недружніх країн».

«Постачати російські товари в Євросоюз і США і отримувати за них оплату в доларах і євро не має для нас ніякого сенсу», — заявив тоді путін.

Коментатори тоді зазначали, що постачання енергоносіїв до Європи є найпотужнішим важелем, який путін може використати для протидії санкціям, запровадженим проти росії західними країнами у зв'язку з її нападом на Україну.

Раніше фахівець в галузі енергетики Володимир Мілов розповів, наскільки скоротяться прибутки путінського режиму через санкції на російську нафту і що ще можна зробити, щоб послабити його можливості вести війну.

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