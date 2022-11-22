«Майбутнє шоу „депутинізації“ заслуговує на те, щоб до нього дожити», — журналіст

Російський журналіст Андрій Окунь впевнений, що уявлення росіян про господаря кремля немают нічного спільного з тим, яким він є насправді.

«Путіна не існує , — пише Андрій Окунь на своїй сторінці в соцмережах. — Я не міркуватиму, що ховається під маскою президента росії: рептилоїд, п'ятий двійник або латентний петербурзький таксист. Однозначно можу сказати тільки те, що путіна, якого люди звикли бачити по телевізору та в новинах, не існує.

Президент, якого знає середньостатичний росіянин, це результат роботи величезної команди спічрайтерів, сценаристів та режисерів. Він стерильний, відглянутий та схвалений комітетом цензури. Який путін людина насправді ніхто з нас не знає.

Це удавання, схоже на співбесіду по зуму. Ти сидиш під камерою в гарному піджаку, але коли офіційна частина закінчується, встаєш і світиш голою дупою.

Обов'язково настане момент, коли всьому світу захочуть показати справжню особу президента. Як колись зливали інтимні кадри Соболь чи дружини Яшина, так зіллють і путіна. Ось буде вистава.

І тоді ми дізнаємося, як президент називає росіян, коли немає камер. І як спілкується із гастрабайтарами, які будували його політичний замок. Що п'є і як поводиться у п'яному чаді. Знаєте, ось цей момент, коли п'яний знайомий нахиляється до тебе і починається філософська розмова про життя.

путін зараз — це обгортка. А росія дізнається, що ховається у подарунковій коробці. Цукерка або кал.

Чи сподобається росіянам, коли їм покажуть справжнього президента? Чи знайдуть вони у побаченому того хваленого царя, чи перед ними постане розпещений старий, стурбований величчю?

Сакральність будь-якої персони чудова тим, з якою насолодою її зривають. І це майбутнє шоу «депутинізації» заслуговує на те, щоб до нього дожити".

Фото з мережі

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