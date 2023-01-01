«путін, що з обличчям? Хіба таке майбутнє ти малював для своєї „Великої енергетичної наддержави“?» — Альфред Кох

Ось яка невдача вийшла у Путіна: накупив 1700 цих драндулетів. Випустив не більше 600. А ППО України вже навчилися їх збивати з імовірністю 100%. Причому не витрачаючи на них дорогі протиракети, а зенітними кулеметами. І що тепер із рештою «шахедів» робити? Куди подіти 1100 летючих мопедів? В утиль? У гуртки авіамоделістів? Утім, Путіну не вперше гроші на вітер викидати, вважає колишній віцепрем'єр росії, економіст Альфред Кох.

«У нас у бундестазі йде справжня війна: депутати вимагають, щоб канцлер Шольц розпочав постачання Україні танків «Leopard-2», — написав Альфред Кох у соцмережах. — Кажуть, що «немає жодних причин цього не робити». Тиснуть на нього всі: і опозиція, і колеги по керівній коаліції — «Grüne» (Зелені) в особі міністерки закордонних справ Анналени Бербок та вільні демократи (FDP) в особі голови комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Тиск безпрецедентний. І він різко посилився в останні кілька днів. Не думаю, що у Шольца є ще ресурс довго чинити опір. Тим паче, що вже Фінляндія почала обговорювати постачання Україні наявних у неї «Leopard-2». Якщо фіни поставлять Україні хоч пару таких танків, то Шольц зі своєю впертістю буде виглядати взагалі нерозумно. Тож мій прогноз незмінний: нікуди не дінеться — дасть зелене світло постачанню танків в Україну.

А тим часом експорт російського газу за межі СНД (у так зване «далеке закордоння») за підсумками 2022 року впав майже вдвічі (на 46%) з 185,1 млрд куб. м до 100,9 млрд куб. м. Попередній антирекорд було встановлено далекого 1990 року, тоді цей показник становив 110 млрд куб. м.

У 2023 році цей експорт прогнозується на рівні 75 млрд куб. м. Тобто впаде ще на 25%. Це попри прогнозоване зростання експорту до Китаю до 25 млрд куб. м. У таких умовах «Газпром» передбачає знизити видобуток газу на 20%. До речі, ціна на газ за грудень впала майже вдвічі, до приблизно 900 доларів за 1000 куб. м.

І на додаток до цього експорт російської нафти в грудні (з моменту введення західного ембарго) впав на 22%. А ціна на російську нафту з 80 доларів за барель впала до 55. Звичайно ж із відповідними наслідками для російської скарбниці… Як тепер модно писати: «путін, що з обличчям? Хіба таке майбутнє ти малював для своєї „Великої енергетичної наддержави“?»

Всупереч розповідям російських пропагандистів, ми не мерзнемо, пише Кох.

«І я навіть змушений їх засмутити: обіцяють знову потепління з нинішніх +4 до +12. Тож у мене до російських пропагандистів порада: візьміть трубу зі своїм газом і вставте її собі… самі знаєте куди. Ось-ось. Туди. Ага. І намагайтеся отримати задоволення. У вас уже не так багато залишилося способів його отримати. А скоро буде ще менше.

А собак ми не їмо. І їхній корм — теж. І соняшникова олія в нас є. Нещодавно спеціально ходив у магазин подивитися. Є турецька й українська. Хоча сам я користуюся ріпаковою та оливковою. Так, ці теж є. Навалом. Що ще? Хочете я розповім про наші ковбаси? Ні? Не треба? Розумію… А про пиво? Теж не треба? А про сир? Теж? Ну, з вами нецікаво… Якісь ви слабкодухі пропагандисти. Несправжні. Тільки щось — одразу в крик… Ти гніваєшся, Юпітер, значить, ти неправий… А ось ми — праві, і наша справа — права. І ворог буде розбитий і перемога буде за нами".

Раніше відомий волонтер Віталій Дейнега з фонду «Повернися живим» назвав 10 причин, чому наступ на Україну з боку білорусі — це непогано.

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