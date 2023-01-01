«Ми бачимо в росії зростання антисемітизму»: колишній головний рабин Москви закликав євреїв покинути рф

Пінхас Гольдшмідт в інтерв'ю газеті Guardian закликав російських євреїв покинути росію, «поки вони ще можуть», поки невдачі Кремля у війні в Україні не зробили їх «цапами відбувайлами». Як аналогію Гольдшмідт навів період занепаду Сталіна, коли євреї стали об'єктом гніву і невдоволення, ініційованого владою.

«Озираючись на російську історію, ми бачимо, що кожного разу, коли політична система опинялася під загрозою, влада намагалася перенаправити гнів і невдоволення мас на єврейську громаду, — сказав Гольдшмідт в інтерв'ю. — Ми бачили це і за часів царату, і наприкінці сталінського режиму. Ми бачимо зростання антисемітизму, в той час як росія повертається до нового різновиду Радянського Союзу і крок за кроком знову падає залізна завіса. Тому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв — виїхати».

Гольдшмідт, який був головним рабином Москви з 1993 року, залишив росію через два тижні після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Сталося це через тиск з боку російського уряду, вимагавшого висловивлювань на підтримку війни. Зараз він проживає в еміграції в Ізраїлі і заявляє, що не планує повертатися до росії. Після поїздки до Ізраїлю він пішов у відставку зі своєї посади. За його словами, на рішення також вплинув тиск на лідерів єврейської громади росії з метою підтримки війни.

«Я відмовився це робити. Я пішов у відставку, тому що залишатися головним рабином Москви було б проблематично для громади через репресії проти інодумців, — пояснив він. — Безглуздими є заяви володимира путіна про те, що в Україні правлять неонацисти».

Нагадаємо, в перші дні повномасштабного вторгнення головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман звернувся до росіян із закликом зупинити війну.

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