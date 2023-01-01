Стаховський назвав Ломаченка дебілом: вся справа у скандальному церковному відео

Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський, який зі зброєю в руках захищає рідну землю на фронті, гнівно відповів дворазовому олімпійському чемпіону Василю Ломаченку, котрий опублікував у Instagram відео скандальну проповідь архієрея УПЦ московського патріархату митрополита Лонгіна. На кадрах Лонгін каже, що українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу.

«Яке щастя, що в мене є зброя і не треба боксувати з цим дебілом. Вася, Боже тебе бережи, щоб я тебе не зустрів», — написав Сергій Стаховський в Instagram, підлив олії у вогонь в Twitter: «Василь Ломаченко… По тобі підвал плаче… Сподівайся на Бога, бо в Україні тобі буде складно».

Дісталося Ломаченку за «відосик» і від героя Олімпійських ігор у Пекіні, українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який назвав боксера «слухняним чортеням в руках московського диявола».

Як відомо, раніше Стаховський «розмазав» Ломаченко, який так і не назвав росію країною-агресором, за інший дивний пост у мережі.

До речі, український тенісист-патріот в інтерв'ю французькому виданню L'Equipe зізнався, що мало не загинув на фронті. Під час боїв під Ізюмом в БТР, в якому перебував наш спортсмен, влучив снаряд. «Мені пощастило», — сказав Стаховський.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Стаховський показав взятих у полон «вагнерівців».

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