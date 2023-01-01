В Україні, де наразі заборонено запускати феєрверки, деяки громадяни все ж запускали їх у новорічну ніч. Так, 1 січня поліцейські Вінниччини встановили та доставили до підрозділу поліції чоловіка, який близько 00.30 запускав піротехніку. Про це повідомили у поліції Вінницької області.

«1 січня близько 00.30 до поліції надійшло повідомлення про порушення заборони використання салютів. Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, особу, причетну до правопорушення, поліцейські встановили за допомогою свідків події. Ним виявився 45-річний вінничанин. Чоловіка доставлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин події. Дії правопорушника кваліфіковані за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п'яти років», — йдеться у повідомленні.

Поліція Києва також затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі. Про це повідомили у столичній поліції.

«Попри неодноразові попередження правоохоронних органів, місцевий мешканець знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану. Тепер йому загрожує до п"яти років обмеження волі. Близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео із феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах. Правоохоронці зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб. В результаті поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській. З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці за силової підтримки бійців полку № 1 встановили ймовірного підозрюваного та провели у його квартирі невідкладний обшук. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверку. 47-річного киянина затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство», — йдеться у повідомленні.

Також в Києві хулігани запускали салюти і за декілька днів до Нового року.

«29 грудня увечері під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили відео, у якому кілька осіб запустили салюти у одному із дворів будинку на вулиці Тростянецькій. Отримавши повідомлення від місцевих мешканців, на місце події прибув наряд патрульних поліцейських. До приїзду правоохоронців порушники втекли. На даний час поліцейські проводять оперативні заходи для встановлення та затримання причетних до порушення осіб. За вказаним фактом дізнавачами Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Зловмисникам загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років», — повідомили в поліції Києва.

Як писали «ФАКТИ», раніше поліція нагадала українцям про дотримання комендантської години на новорічні свята.

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