Хто захоче зустріти Новий рік на вулиці — буде затриманий: поліція нагадала українцям про комендантську годину

У новорічну ніч в Україні, у тому числі й в столиці, не скасовуватимуть комендантську годину — під забороною як перебування на вулиці, так і використання піротехнічних засобів.

«Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас — святковий чи несвятковий — є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи», — цитує прессекретарку голови Національної поліції Мар'яну Реву «Інтерфакс-Україна».

За її словами, ті, хто вийдуть на вулицю новорічної ночі, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години. Реалізація та використання піротехнічних засобів практично на всій території України прямо заборонені — поліція реагуватиме на такі випадки.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, что в столиці на час різдвяних та новорічних свят гучні гуляння не влаштовуватимуть.

Ілюстративне фото зі сторінки НПУ у соцмережах

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