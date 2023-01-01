«Ми стурбовані»: у США прокоментували зближення рф з Китаєм

У США знову висловили занепокоєння через «союз Китаю з росією» на тлі жорстокого і незаконного вторгнення в Україну. Про це заявив представник Держдепартаменту США, коментуючи розмову китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентом росії володимиром путіним, пише CNN.

«Пекін стверджує, що дотримується нейтралітету, але його поведінка дає зрозуміти, що він все ще інвестує в тісні зв'язки з росією, — сказав речник у заяві для CNN. - Сполучені Штати і Європа попередили КНР про наслідки надання росії військової допомоги для її війни проти України або систематичної допомоги в ухиленні від санкцій. Ми уважно стежимо за діяльністю Пекіна».

За його словами ті, хто стане на бік Москви у цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильному боці історії:

«Світ спостерігає за тим, які нації відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять поруч або мовчки підтримують росію у її навмисній та неспровокованій війні за власним вибором».

Нагадаємо, за інформацією експертів, росія може виробляти ракети для обстрілів України, отримуючи контрабандні мікросхеми та деталі з Китаю.

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