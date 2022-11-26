росія все ще може виробляти ракети для обстрілів України: експерт пояснив, які саме

Ракети в росії, якими вона обстріляє Україну, повністю не можуть закінчитися. Хоча б тому, що певну номенклатуру вони мають змогу виробляти. А ті, які не можуть виробляти, дійсно закінчуються, більш того, цілком ймовірно, що закінчилися. Таку думку висловлює військовий експерт Олександр Коваленко.

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На переконання експерта, саме поняття «закінчуються» досить парадоксальне, адже на озброєнні у росії є відновлюване і не відновлюване ракетне озброєння.

Відновлюване — це ракетне озброєння, яке росія нехай і зі складнощами, але може виробляти.

«До ракет, які росія може випускати, відносяться Х-101, КР „Калібр“, Х-59, 9М723 і 9М728. Загалом, виробництво тих, яких налагодили, або підтримували в період вже росії (пострадянський час). Однак, в цей період вони активно модернізувалися і створювалися, використовуючи іноземні комплектуючі, зокрема, мікросхеми, мікрочіпи, напівпровідники тощо. Зараз, за часів санкцій, цих поставок немає», — каже Олександр Коваленко.

У той же час, такі ракети як Х-47М «Кинжал» рф взагалі не може виробляти на даний момент. Адже у їх складі понад 130 іноземних комплектуючих. Здебільшого — електроніка.

«Цікаво наступне: більшу частину цих комплектуючих росії постачав світовий лідер інтегральних мікросхем зі США — Analog Device. Без американських мікросхем виробництво „Кинджалів“ у росії неможливо. Що ж до виробництва „Калібрів“, Х-101, Х-59, то у разі санкцій виробники ракет розраховували в перші місяці війни на свої запаси, але вони стали вичерпуватися і тепер єдина надія — контрабанда», — переконаний експерт.

Проблема контрабандних поставок у тому, що вони можуть відбуватися за графіком і забезпечувати виробництво необхідною кількістю запчастин і мікросхем. Згідно з наявною інформацією, допомагають у контрабанді росії такі країни як Таджикистан, а також Іран, що отримує мікросхеми з Китаю.

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Тобто росія може виробляти вищезгадані ракети, але з паузами у виробництві та штучно. Тобто далеко не в тих кількостях, які їм потрібні. У разі повномасштабної війни для росії потреба у цих типах ракет складає десяток на добу, реальний виробничий потенціал — 2−3 ракети на тиждень за наявності всіх необхідних складових.

Таким чином, росія може обстрілювати Україну не сотнею ракет щодня і по 2−3 тисячі на місяць, а кілька десятків із періодичністю приблизно 2−3 тижні.

Раніше повідомляли про ракетний удар ворога по критичній інфраструктурі Києва та інших міст.

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