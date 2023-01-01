Чи закінчиться війна в Україні у 2023 році: прогноз польських журналістів

На запитання, чи закінчиться війна в Україні у 2023 році, спробували дати відповідь польські журналісти. «Важко ворожити, але я просто побажав би путіну поразки», — сказав Станіслав Янецький, польський оглядач тижневика Sieci, у програмі Salon Dziennikarski. Він зазначив, що у путіна закінчуються запаси й це, ймовірно, змусить його піти на мирні переговори, які не будуть проводитися на його умовах.

«Україна має щось на кшталт ленд-лізу. Американці відновили дію закону про ленд-ліз, фактично необмежену матеріальну та збройну допомогу. Витрати на все це несе росія. Підраховано, що поки що вони становлять 90−100 мільярдів доларів, тобто 10 мільярдів доларів на місяць. Ці гроші мають звідкись взятися. Існує блокада на газ і нафту до ЄС, так що це буде ставати дедалі складніше. Є клопоти з мобілізацією солдатів, тому що великі міста все ще уникають війни, а ті у провінції, хто повинен йти в армію, вже починають бунтувати. Це також має вартість з іншого боку. Україні було завдано збитків, які оцінюються у 250 мільярдів доларів США. Ці витрати означають, що у 2023 році буде якийсь поштовх, щоб покласти цьому край», — оцінив Станіслав Янецький.

А заступник головного редактора газети Sunday Visitor Богуміл Лозинський зазначив, що потрібно бути обережним в оцінці можливостей росії.

«Хотілося б, щоб наступного року, коли ми зустрінемося, було не гірше. Ми отримуємо інформацію про те, що відбувається, ззовні — повідомлення про те, що росіяни ось-ось впадуть, а українці будуть хоробро боротися. Не можна сказати, що росіяни програли. Я думаю, що вони здатні, маючи людські ресурси, змінити тактику — я був би тут обережним, в тому числі й з грошима від продажу нафти. Під ембарго потрапили лише деякі компанії. Політика Німеччини, західних країн, як і раніше, розглядає росію як ділового партнера».

Нагадаємо, нещодавно експерти назвали п'ять сценаріїв війни в Україні у 2023 році.

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