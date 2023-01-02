ЗСУ відбили атаки ворога в районах 11 населених пунктів на Донбасі та потужно вдарили по окупантам під Запоріжжям, — Генштаб

Протягом минулої доби російський ворог завдав 51 авіаційний удар по території України, зокрема застосувавши 44 БпЛА «Шахед-136». Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також було здійснено 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України, однак основні зусилля армія рф, як і раніше, зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також ворог намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Проте Сили оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині.

Також підтверджено вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Там в районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

Нагадаємо, у своєму першому у новому році зверненні до українців президент Зеленський висловив упевненість в тому, що ворогу не вдасться вже забрати в українців жодного року.

Фото Генштабу ЗСУ

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