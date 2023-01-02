«путін поставив себе в ситуацію, яку він ніколи не передбачав», — історик

Британський історик Ян Кершоу в інтерв'ю німецькому виданню Sueddeutsche Zeitung заявив, що ступінь руйнування двох воюючих сторін в Україні важко витримати, тому припускає, що війна закінчиться через півроку, влітку 2023 року. Разом з тим, вчений зазначив, що путін не в змозі перемогти у цьому конфлікті.

«Чи готові українці, за підтримки Заходу, до нового наступу, який дозволить їм дати відсіч нападникам, побачимо навесні. Якщо так, то ми можемо бути на шляху до того чи іншого рішення навесні або влітку, — сказав Кершоу, який спеціалізується на історії Другої світової війни. — Президент росії володимир путін поставив себе в ситуацію, яку він ніколи не передбачав. Він зараз перебуває у війні, яку не може виграти, яка дуже дорого коштує і завдає шкоди».

Він також зазначив, що зима буде «дуже важкою для України, але, звичайно, і для багатьох росіян».

«Війна з сусідньою країною також має довгострокові наслідки для Москви. росія зараз ізольована, принаймні в Європі. У цьому сенсі рішення про вторгнення в Україну коштувало дорого. Це змінить Європу, але як саме — передбачити неможливо. Але війна вже нав'язала нову енергетичну політику і призвела до рецесії» — заявив історик в інтерв'ю.

Нагадаємо, військовий експерт Густав Грессель вважає, що лише перемігши росію, можна досягти тривалого миру в Європі.

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