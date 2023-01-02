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Україна

Втрати ворога перевищили 107 тисяч осіб, — Генштаб

9:37 2 січня 2023
техніка

Втрати російських окупантів в Україні зростають щодня. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували ще 720 російських солдатів.

З початку повномасштабного вторгнення росії вбито вже 107 440 путінських військових, повідомили в Генштабі.

Також було знищено:
- бойових броньованих машин — 6093 (+9) од.,
- артилерійських систем — 2027 (+6) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1836 (+44),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4725 (+5) од.

Українці уважно стежать за цифрами ворожих втрат і дякують українським воїнам за відмінну роботу.



Нагадаємо, ворог намагається компенсувати свої невдачі на фронті атакою на українські населені пункти. Вже другу ніч поспіль окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Цієї ночі на Київ йшли близько 40 дронів, 15 знищили над сусідніми областями, 3 — на Київщині та 22 дрони — над столицею.

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