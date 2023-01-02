Різдвяне шоколадне печиво: найкраще смакує з какао

Наближається Різдво, і хоч половина українців вже відсвяткувала його 25 грудня, все ж є й ті, хто влаштує частування 7 січня. Тож господиням напевно стане в нагоді рецепт духмяного шоколадного печива, яке неодмінно сподобається і дорослим, і дітям.

Для приготування м'яке вершкове масло слід перетерти з борошном, додавши дрібку солі і розпушувач. До сухої суміші додаємо сире яйце.

Тісто готове. Залишилося додати до нього шоколад, поламавши шоколадну плитку. Втім, можна використати і кондитерські шоколадні крапельки.

Випікається печиво при температурі 180 градусів протягом приблизно 12 хвилин.

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