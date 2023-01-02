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Світ

У росії знову «бавовна»: до Воронежа прилетіла «відповідь» за Київ

10:28 2 січня 2023
ЗСУ

У російському Воронежі вночі 2 січня мешканці чули сильний вибух.

Близько 2-ї ночі по москві вибух прогримів на околиці міста в районі військового аеропорту «Балтімор», повідомляють очевидці в місцевих пабликах. Попередньо спрацювала ППО.

Влада Воронезької області підтвердила нічні вибухи, які чули у місті.

Там заявляють, що на підльоті до Воронежа було збито «малогабаритний розвідувальний безпілотний літальний апарат», потерпілих та руйнувань немає.

За даними влади, БПЛА було запущено з території України. Інших подробиць не повідомляють.

В українських Telegram-каналах пишуть, що вибухів було два. На аеродромі базуються бомбардувальники Су-34.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео зі звуками вибухів у Воронежі.


Крім того, у понеділок, 2 січня, відбулися вибухи у Климівському районі Брянської області.

Відомо про пошкодження енергетичного об'єкта, у селищі зникло світло, повідомив губернатор області Олександр Богомаз.

Він стверджує, що енергооб'єкт нібито атакував український безпілотник.

Нагадаємо, у новорічну ніч ЗСУ знищили базу в окупованій Макіївці, де базувалися мобілізовані з російського Саратова. Загинуло близько 400 військових, ще близько 300 було поранено.

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