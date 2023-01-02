Війна в Україні продовжуватиме тримати світ у своїх лещатах у 2023 році: експерт дає похмурий прогноз

Експертка з питань безпеки Клаудія Майор з Німеччини зробила досить похмурий прогноз на найближчі місяці.

«Війна триватиме довго, — спрогнозувала керівник відділу досліджень Stiftung für Wissenschaft und Politik — Навіть якщо президент володимир путін зазнає військової поразки, до тривалого миру ще далеко. Але що загрожує Європі? Можливі різні сценарії розвитку подій».

«В принципі, військова перемога для України, безумовно, можлива, — сказала вона в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland. — Але для цього українським військам знадобиться значно більша військова допомога з боку західних політиків».

За її словами, без додаткового важкого озброєння, такого як сучасні бойові машини піхоти, безпілотники, артилерія та системи протиповітряної оборони, неможливо досягти остаточного перелому у війні.

«Я не очікую, що війна закінчиться наступного року, якщо наша військова підтримка залишиться на тому ж рівні, що і раніше», — уточнила експертка з питань безпеки.

Але теоретично може бути ще один варіант швидкого завершення війни в Україні: переворот проти путіна. Спекуляції на тему перевороту з'являються знову і знову. Але незважаючи на численні невдачі на Донбасі, експерт з питань росії Герхард Манготт з університету Інсбрука все ще бачить занадто мало руху для палацового бунту в Кремлі.

«На даний момент, однак, немає ніяких ознак якогось серйозного розколу в російському керівництві, — сказав він в інтерв'ю німецьким ЗМІ — Тим більше, що потенційний наступник путіна, ймовірно, також не буде прихильником припинення війни в Україні».

Дострокове закінчення війни в Україні все ще важко уявити. Навіть якщо ворогуючі сторони домовляться про припинення бойових дій, політичний конфлікт щодо державних кордонів та компенсаційних виплат продовжуватиме спричиняти заворушення. У цьому випадку росія також буде вести переговори з позиції слабкості. І це також продовжувало б мати руйнівні наслідки для Європи та Німеччини. У цьому переконана експертка з питань безпеки Майор.

Нагадаємо що журналіст, публіцист, телеведучий Павло Казарін, який захищає Україну у лавах ЗСУ, вважає, що треба чесно сказати, що ми не знаємо, коли закінчиться ця війна.

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