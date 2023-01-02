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У Вінниці чоловік ввірвався до храму УПЦ і порізав горло священнику

14:38 2 січня 2023
У Вінниці чоловік ввірвався до храму УПЦ і порізав горло священнику

Українська православна церква, яка ось-ось може позбутися права користування Києво-Печерською лаврою, повідомила про збройний напад невідомого на предстоятеля храму Покрова Божої Матері у Вінниці, протоієрея Антонія Ковтонюка.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вранці 2 січня чоловік зайшов у храм і почав все перевертати.

Настоятель храму отець Антоній, який на той час перебував у алтарі, відреагував на шум та попрямував до чоловіка.

«Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священнику горло», — йдеться у повідомленні.

Коли ж на місце злочину прибула поліція, нападник відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю — нападника поранили в ногу і затримали.

Протоієрей Антоній прооперований та знаходиться в реанімації в одній з лікарень Вінниці.

Тим часом поліція розпочала слідчі дії, аби встановити причини нападу.

Нагадаємо, що в грудні рішенням Ради національної безпеки і оборони було запроваджено персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкції) до низки церковників УПЦ.

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У Вінниці чоловік ввірвався до храму УПЦ і порізав горло священнику

У Вінниці чоловік ввірвався до храму УПЦ і порізав горло священнику

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