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Шоу-бізнес

«Героям слава!» Валерій Меладзе хоробро відповів на патріотичне гасло, але потім «виправився»

16:22 2 січня 2023
Меладзе

Відомий співак Валерій Меладзе вкотре публічно продемонстрував підтримку України.

На одному з корпоративів у Дубаї співак відповів на привітання шанувальника «Слава Україні!»

«Героям слава!» — сказав тихо артист, піднявши чарку.

Але потім у мікрофон заявив, що він тут «поза політикою».

Нагадаємо, 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення росії, Валерій Меладзе публічно закликав припинити бойові дії та вивести війська з України. За антивоєнну позицію Меладзе в рф внесли до «чорного» списку.

Потім з'явилися чутки, що Меладзе залишив росію.

Раніше ми писали про інцидент у Дубаї з путінським адептом олегом газмановим.

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