У понеділок, 2 січня, британські та американські телеканали показали анонси двох нових інтерв'ю з принцом Гаррі. З герцогом Сассекським поговорили журналіст британського телеканалу ITV Том Бредбі та американський журналіст Андерсон Купер, зірка телеканалу CBS. Обидва інтерв'ю вийдуть в ефір 8 січня напередодні появи у продажу мемуарів Гаррі «Запасний».

Безумовно, ці бесіди покликані підігріти інтерес публіки до книги. Разом з тим і ITV, і CBS стверджують, що ніколи раніше молодший син короля Чарльза III не був таким відвертим, як у цих інтерв'ю. Нібито і Бредбі, і Купер змогли завоювати довіру Гаррі, і він розповів багато нових сенсаційних подробиць про свою військову службу в Афганістані, про останні дні життя матері — принцеси Діани, про те, як його родичі жахливо поставилися до Меган Маркл.

За анонсами важко зрозуміти, що саме герцог Сассекський розповів журналістам.

«Я б хотів повернути свого батька та свого брата!» — каже Гаррі в одному з коротких уривків. І відразу дає зрозуміти, що Чарльз і Вільям не бажають відновити стосунки. «Вони не виявили абсолютно ніякої готовності до примирення» , — стверджує герцог у розмові з Бредбі.

У розмові з Купером він кидає ще жорсткіші звинувачення. Гаррі заявляє, що кожного разу, коли у них з Меган виникали якісь проблеми у відносинах з іншими членами королівської сім'ї, він намагався вирішити все приватно, обговорити у вузькому колі, а не робити це публічним надбанням. Але ніхто в Букінгемському палаці не хотів іти йому назустріч.

«Вони зрадили мене! Проводилися брифінги, були витоки та підкидалися історії проти мене та моєї дружини», — стверджує принц.

«Девіз сім'ї „Ніколи не скаржся і нічого не пояснюй“, але це лише девіз. Вони розмовлятимуть із кореспондентом, буквально з ложечки згодовуватимуть йому інформацію, той напише історію, а наприкінці скаже, що звернувся до Букінгемського палацу за коментарями. Але вся історія — це і є коментар Букінгемського палацу!» — продовжує Гаррі.

«Тому, коли протягом останніх шести років нам кажуть: „Ми не можемо опублікувати заяву, щоб вас захистити“, але це робиться для інших членів сім'ї, настає момент, коли мовчання стає зрадою», — звинувачує Гаррі королівську родину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як на Заході глядачі прийняли документальний серіал Netflix «Гаррі та Меган».

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