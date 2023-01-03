Дякуємо теплій зимі: ціни на газ у Європі впали до довоєнного рівня

Ціни на природний газ у Європі у перші дні 2023 року продовжили падіння. У понеділок, 2 січня, контракти TTF на газ із Нідерландів укладалися за ціною 70,30 євро за мегават/годину. Експерти зазначають, що так дешево газ у Європі востаннє коштував у лютому 2022 року — до початку війни росії проти України.

Пік цін на газ припав на літо 2022 року, коли «Газпром» припинив постачання до країн ЄС. Рекордною стала ціна 345 євро за мегават/годину.

Москва пояснювала припинення постачання різними технічними проблемами та звинувачувала Захід. У Кремлі вказували, що санкції, які були запроваджені проти росії, заважають вчасно проводити регламентні та ремонтні роботи на трубопроводах. Однак у Європі були впевнені, що Москва використовує газ як зброю. Президент росії володимир путін намагався чинити тиск на керівництво Євросоюзу. Він розраховував на те, що страх перед холодною зимою та дефіцитом газу змусить Європу пом'якшити санкції.

План путіна провалився з тріском. З початку грудня ціни на газ зменшились у середньому вдвічі. На це вплинули три фактори. По-перше, країни ЄС змогли досить швидко закупити термінали ЗПГ та забезпечити себе зрідженим газом замість російського. Наприклад, газосховища у Німеччині станом на 1 січня 2023 року були заповнені на 90%.

По-друге, останнім часом все більше енергії в Європі видобувається шляхом вітряків. Так звані «зелені» джерела енергії відіграють дедалі більшу роль у країнах ЄС.

По-третє, допомогла тепла погода. У більшості країн ЄС зима виявилася найм'якшою і найтеплішою за весь час спостережень. У тій же Німеччині температура повітря в деяких областях становила 20 градусів вище за нуль! Така погода дозволяє європейцям знижувати споживання газу.

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