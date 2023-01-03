Мережа в захваті: Григорій Решетник показав наступну Холостячку

Підходить до фіналу дванадцятий сезон популярного романтичного реаліті «Холостяк» (СТБ). Героєм проєкту, який знімався ще до повномасштабного вторгнення, став американець українського походження Алекс Топольский. Після сезону «Холостяка» канал традиційно знімає «Холостячку» — реаліті, де головна героїня — відома дівчина. Нагадаємо, що в цій «ролі» вже були Ксенія Мішина та Злата Огнєвич.

Відразу після новорічних свят постійний ведучий романтичних реаліті Григорій Решетник припустив, хто саме може стати наступними учасниками обох проєктів.

«Знайшов наступних «Холостяка» й «Холостячку», — заявив Григорій і опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з популярним співаком Олегом Шумеєм та Лесею Нікітюк.

Соціальна мережа в ту же мить відреагувала на таку пропозицію, особливо схваливши кандидатуру Лесі: «Ви заробите собі величезну аудиторію, якщо холостячкою буде Леся!«

Багато з дописувачів Решетника зізнались, що вже давно чекають «Холостячку» з Лесею: «Це буде стовідсотково креативне та непередбачуване шоу». Сама Леся Нікітюк поки ніяк не прокоментувала «пропозицію».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» актор Андрій Ісаєнко розповів про те, як він разом з сім’єю потрапив під обстріли.

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