Позбавити звань та громадянства: у росії вимагають розправи над Валерієм Меладзе за слова «Героям слава!»

Співака Валерія Меладзе, який нещодавно на одному з корпоративів у Дубаї на вітання шанувальника «Слава Україні!» відповів «Героям слава!», але пізніше уточнив, що він «поза політикою», в росії хочуть покарати.

Так, лідер партії «Справедлива росія — За правду» Сергій Миронов пропонує позбавити артиста всіх звань, що є у нього.

А російська сенаторка Олена Афанасьєва запропонувала за таку «зраду» позбавити співака громадянства росії.

Нагадаємо, що раніше росіяни розкритикували Ігоря Ніколаєва та Кристину Орбакайте, які виступили на новорічному концерті. У дуеті артистів вони побачили українську символіку: Кристина була у лимонно-жовтій сукні, а Ігор вибрав для виступу синій піджак.

Фото із соціальних мереж

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