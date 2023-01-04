Мобілізуємо цивілізований світ заради життя: Зеленський про завдання України у новому році

Керівництво України розпочало новий рік з перемовин з керівниками зарубіжних країн, на яких обговорювались поставки сучасної зброї нашій державі перед початком у державі-терористі нової хвилі мобілізації.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні за результатами 314-го дня війни.

«Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз — напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз — той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону. Ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть усе, що в них залишилося, та всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку», — сказав керівник Української держави.

Україна повинна готуватись до такого сценарії агресора і зірвати його.

«Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати, ми мобілізуємо цивілізований світ. Заради життя», — впевнений український президент.

Також Володимир Зеленський звернув увагу на той факт, що напередодні російські терористи зруйнували ракетою льодову арену в Дружківці Донецької області.

Ця льодова арена, «Альтаїр», почала працювати ще до війни, коли до приходу росії Донбас мав нормальне життя. Там тренувалися діти. Працювала дитяча спортивна школа. Відбувалися хокейні змагання.

«Російська ракета проти „Альтаїра“ в Дружківці — це чергове зізнання держави-терориста. Зізнання, з чим вона прийшла на Донбас і що ми звідти обов'язково виженемо. Смерть на Донбасі не запанує, і маємо зробити все, щоб викинути її триколор із Донбасу та інших земель України», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу Дружківки було також зруйновано автовокзал та церкву, а серед місцевих мешканців є поранені.

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